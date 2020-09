De Peiling: Zijn coronaboetes nog geloofwaardig?

Het begrip voor coronaboetes wordt steeds kleiner, helemaal nu minister Grapperhaus bij zijn huwelijksfeest zelf de fout is ingegaan, zegt Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP. De regels, die soms per regio verschillen, zijn volgens hem niet meer uit te leggen. Vind jij coronaboetes nog geloofwaardig?

Niet te handhaven

"Het beleid is niet meer te handhaven. Mensen zijn het zat", zegt Gerrit van de Kamp van de politiebond. "Wie zien dat er grote problemen zijn rondom de uitvoering. Het is ook niet meer geloofwaardig." Minister Grapperhaus ging dinsdag met boa- en politievakbonden in gesprek naar aanleiding van de discussie rond zijn bruiloft.



Landelijke regels

Waar het kabinet steeds meer inzet op regionaal maatwerk zien de vakbonden liever landelijke coronaregels. Nu ontstaan op straat discussies over mondkapjes die in de ene stad op drukke plekken wel gedragen moesten worden, maar in andere steden niet.

Nieuwe foto's

Na het overleg met de bonden doken dinsdagavond nieuwe foto's van het huwelijk van minister Grapperhaus in Bloemendaal op. Er was al een foto waarop te zien was dat bezoekers geen 1,5 meter afstand houden. Op de nieuwe foto's slaat hij een arm om een vrouw en schudt de hand van een andere huwelijksgast.

Debat

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de geloofwaardigheid van coronaboetes en het handhaven van de regels. Daarbij zal op aanvraag van Lodewijk Asscher van de PvdA ook de rol van de minister besproken worden.