Voorwerpen gevonden bij dregactie sloot Nibbixwoud waarin dode man (26) werd gevonden

NIBBIXWOUD - In de sloot in Nibbixwoud waarin begin augustus een 26-jarige man dood werd gevonden, heeft de politie gisteren meerdere voorwerpen gevonden.

Een woordvoerder van de politie bevestigt nu aan NH Nieuws dat er inderdaad een aantal voorwerpen is gevonden. "Deze voorwerpen zijn het onderzoeken waard. Het is nog onduidelijk of het persoonlijke eigendommen zijn en hoe lang het onderzoek hiernaar in beslag zal nemen."

De politie ontdekte al eerder in het onderzoek dat de man vlak voor zijn dood onder andere in een horecagelegenheid in Hoorn, en bij de Sportlaan in Wognum was gezien.

Op 10 augustus werd de sloot ook al uitgebreid doorzocht met een speciale magneet in de hoop sporen te vinden, maar zonder resultaat. Toch werd uiteindelijk een 32-jarige man uit de gemeente Medemblik aangehouden.