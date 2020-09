Havenkwartier IJmuiden op de schop: "Het kan echt wat worden hier"

IJMUIDEN - Het is even doorbijten voor de ondernemers en het publiek, maar als de schijn niet bedriegt, wordt het IJmuidense havengebied een stukje mooier. Waar op de Halkade nu nog de bulldozers de baas zijn, zitten straks toeristen onder de bomen een visje te eten.

De winkeliers in de buurt zijn blij met de opknapbeurt die aan het einde van het jaar klaar moet zijn. Jaap Waasdorp van viszaak De Dolfijn heeft nog wel wat kleine kritiekpuntjes, maar in grote lijnen is hij tevreden. "Het kan echt wat worden hier. Het was ook nodig, het was best een beetje rommelig. Aan de andere kant: dat hoort een beetje bij IJmuiden."

Waasdorp spreekt de hoop uit dat de panden in de galerij even verderop op de Halkade weer bezet worden. "Er zijn slechts drie van de twaalfpanden bezet. Dat is doodzonde. De loop moet erin komen. Dat kan alleen als de huren omlaag gaan."

The Harbour

Bij Bakkerij Oscar is het druk en ook The Harbour koffiebar heeft niet over klandizie te klagen. "Maar het kan natuurlijk altijd beter", zegt Cindy Ruitenberg van The Harbour. "De renovatie hier gaat daarin een belangrijke rol spelen. Ik denk dat het een stimulans kan zijn voor dit gebied."