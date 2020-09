Plan voor twee bruggen over Amsterdamse IJ : tunnels blijken te steil voor fietsers

Het eindadvies van de commissie werd in juni van dit jaar al gepubliceerd, nu werd via een live stream tekst en uitleg gegeven.

De Belgische hoogleraar Alexander D’Hooghe, die voorzitter van de commissie is, zei dat de nieuwe verbindingen onvermijdelijk zijn. Hij zegt namelijk dat het aantal fietsers en voetgangers de komende jaren zal blijven groeien, zowel aan de centrumzijde als noordzijde.

Bruggen en voetgangerstunnel

Er worden in het plan twee nieuwe bruggen voorgesteld. Een vanaf de NDSM-werf naar de Haparandadam bij het REM-eiland in de Houthavens, en een vanaf de Johan van Hasseltweg in Noord naar het Azartplein op het KNSM-eiland. Daarnaast zou er een voetgangerstunnel van Noord naar het Centraal Station kunnen komen.

Een van de kijkers van de live stream vroeg de commissie waarom er gekozen is voor twee bruggen in plaats van twee tunnels, omdat die laatste optie goedkoper zou zijn. D’Hooghe vertelde dat er zeker gekeken is naar verschillende tunnelvarianten, maar dat dit geen goede optie is gebleken.

Tunnels te steil

"De fietsers moeten veilig en vlot de tunnel in. De fietsvloot moet zonder afstappen er doorheen. Dat zou wel moeten met liften en roltrappen en dat willen we niet." De tunnels zouden namelijk zo diep moeten worden dat het te steil zou zijn om er gewoon doorheen te fietsen.

Of het advies van de commissie wordt overgenomen is nog niet bekend. Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) liet eerder weten het advies goed te bestuderen. Daarna wordt samen met het Rijk onderzocht welke vervolgstappen er moeten worden genomen.

In het najaar worden bestuurlijke afspraken met het Rijk verwacht.