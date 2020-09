Maatregelen voortaan regionaal, discotheeks en nachtclubs blijven dicht

NOORD-HOLLAND - De nachtclubs en discotheken blijven voorlopig dicht, bij een uitbraak in een verzorgingstehuis wordt voortaan wekelijks getest en toekomstige coronamaatregelen zullen regionaal worden bepaald, en niet landelijk. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de persconferentie van vanavond.

Het aantal besmettingen liep een aantal weken geleden nog snel op. Ondertussen is die trend iets afgevlakt; het aantal besmettingen per week is al een tijdje ongeveer gelijk gebleven. Deze week nam het aantal doden en ziekenhuisopnames zelfs iets af.

Verpleeghuizen

In verpleeghuizen waar een uitbraak van het coronavirus is worden vanaf nu alle bewoners wekelijks getest tot de uitbraak volledig weg is. Ook zal het personeel vaker preventief mondkapjes dragen.

Preventief testen voor individuen is vooralsnog niet mogelijk. Ook is het volgens De Jonge nog niet mogelijk voor docenten of zorgpersoneel om zich met voorrang te laten testen.

Nachtclubs

Nachtclubs en discotheken blijven voorlopig gesloten. Volgens de 'routekaart' in het afschalen van maatregelen die eerder deze zomer werd gepresenteerd zouden deze mogelijk op 1 september weer open mogen, maar volgens Rutte is de situatie daar nog 'te spannend' voor.

Regionale maatregelen

Daarnaast wordt er overgegaan tot het nemen van regionale maatregelen, mocht dit nodig zijn. Bij een lokale uitbraak kan dan gekeken worden naar passende maatregelen die alleen voor die specifieke regio gelden.

