VIDEO: KLM's vliegtuig van de toekomst maakt eerste proefvlucht

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Een Flying-V op ware grote bestaat nog niet: de eerste vlucht vond van de zomer plaats met een modelvliegtuig. KLM maakte de ontwikkeling van het toestel vorig jaar bekend toen het nog goed ging met de maatschappij. Ondanks de coronacrisis en het aankomende, soms gedwongen afscheid van 5.000 medewerkers blijft KLM in de Flying-V investeren.

Ongelooflijk ingrijpend

"Je moet blijven investeren in je bedrijf", zegt president-directeur Pieter Elbers tegen NH Nieuws. "We passen het bedrijf aan op basis wat er met corona gebeurt en het is ongelooflijk ingrijpend en moeilijk voor heel veel collega's, maar tegelijkertijd moet je naar de horizon kijken.

Neuswiel

Helemaal geslaagd was de eerste vlucht niet. Tijdens de landing zakte de Flying-V door zijn neuswiel. Maar juist dat is niet te zien in het promofilmpje dat KLM vandaag met de wereld deelde. Piloot Nando van Arnhem trekt het boetekleed aan: "Op het allerlaatste moment dacht ik: hij staat al op de grond. Dus ik duwde de neus naar beneden om te voorkomen dat hij opnieuw zou opstijgen. Maar hij was nog steeds in de lucht. Het was een fout die meer door de piloot kwam dan door het toestel zelf. En dat was de reden waarom we het niet laten zien. Omdat het niet beschrijft hoe het toestel vliegt."

De TU gaat de Flying-V repareren en verwacht eind dit jaar weer een vlucht te kunnen maken.