Hoe overleefden twee kittens in een zeecontainer de reis van Amerika naar Amsterdam?

AMSTERDAM - Twee kleine, uitgedroogde kittens zijn gisteren door de Dierenambulance Amsterdam in veiligheid gebracht. De katjes werden gevonden in een zeecontainer die al zeker een maand onderweg was vanuit Amerika naar Nederland. De kittens zijn gered, maar verkeren in kritieke toestand.

De Dierenambulance Amsterdam werd gisteren gebeld door een bedrijf in het Westelijk Havengebied. Daar waren de katjes gevonden in een zeecontainer tussen de pallets met houten palen. De kittens werden door de medewerkers van de dierenambulance gevangen en meegenomen. Operationeel manager Eelco Miedema van de Dierenambulance Amsterdam vertelt dat de kittens direct naar de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten zijn gebracht. Daar krijgen de diertjes de zorg die ze nodig hebben.

Dierenverzorger Jans is druk bezig om te zorgen dat de katjes kunnen aansterken. "Ze zijn graat- en graatmager", uit ze haar zorgen. "Ze zijn heel bang, maar ook heel ziek. Ze hebben lang zonder water gezeten en dat is heel slecht voor de nieren. We geven de kittens nu een paar keer per dag speciale voeding, een soort astronautenvoer, zodat ze kunnen aansterken. Ze eten goed en hebben een goede ontlasting, maar hun situatie is nog kritiek. We weten nog niet of ze het gaan redden."

Vraagtekens bij dit verhaal

Jans legt uit dat kittens eigenlijk niet langer dan een dag of twee zonder water kunnen. Het verhaal dat deze katjes een maand in een zeecontainer hebben overleefd zonder drinken vindt ze niet aannemelijk.

"In die container zaten houten palen. Die container was kurkdroog anders gaan de palen natuurlijk rotten. Hierdoor zet ik mijn vraagtekens bij het verhaal dat ze een paar weken zonder water hebben gezeten. Misschien zijn de kittens wel op het terrein geboren en in de container gelopen? Of tijdens een controle bij de douane per ongeluk naar binnen gekropen? Ik weet het niet..."

Jans weet wel dat de kittens nu een maand of vier oud zijn en dat ze buiten zijn geboren. "Ze zijn duidelijk geen mensen gewend en heel bang. We zullen ze goed verzorgen en ik hoop dat ze het gaan redden."