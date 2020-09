Westfriese gemeenten zoeken Junior Cyber Agents

WEST-FRIESLAND - De gemeentes Hoorn, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaan de komende maanden op zoek naar 'wizkids' die de gemeentes willen helpen in de strijd tegen cybercriminaliteit. Via de game HackShield leren kinderen online gevaar herkennen en voorkomen. Op 9 december wordt per gemeente de beste Cyber Agent gehuldigd.

Cybercriminaliteit is een landelijk probleem en dus wordt er ook in de gemeentes Hoorn en Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) nagedacht hoe inwoners hier beter tegen te beschermen. Ze willen gezamenlijk inzetten op educatie: kinderen moeten al vroeg leren hoe zij op een goede manier met internet om kunnen gaan. Daarom zijn de gemeentes op zoek naar kinderen tussen de acht en twaalf jaar die Junior Cyber Agent willen worden.

De vier burgemeesters onderstrepen dat dit hoog op de agenda staat in de gemeentes. De Hoornse Burgemeester Jan Nieuwenburg stelt dat criminelen ons online nog te vaak te slim af zijn. "Het is belangrijk dat iedereen meer leert over de digitale wereld, zodat we de online criminelen te slim af zijn."

Ook de SED-burgemeesters onderstrepen het belang van digitale vaardigheden voor kinderen: "Het is belangrijk dat we elkaar helpen om de weerbaarheid van kinderen ten aanzien van cybercrime te vergroten. En cybercrime op de agenda te zetten. Daarom doen wij mee aan dit project”, lichten zij gezamenlijk toe.

Leren door spelen

Hackshield is in game waarmee kinderen door puzzels te maken en vragen op te lossen leren hoe ze om moeten gaan met criminaliteit op internet waaronder identiteitsfraude, cyberpesten en misbruik van privacy. De beste spelers maken kans om Junior Cyber Agents van de drie gemeentes te worden en worden gehuldigd. De huldiging vindt plaats op 9 december.

Eerder draaiden zeven Noord-Hollandse gemeentes mee in een pilot, waaronder de gemeente Koggenland. De zoektocht naar Cyber agents is een samenwerking tussen gemeenten, politie en het openbaar ministerie onder de noemer 'Noord-Holland samen veilig.