SED-gemeentes zoeken Junior Cyber Agents

WEST-FRIESLAND - De gemeentes Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaan de komende maanden op zoek naar 'wizkids' die de gemeentes willen helpen in de strijd tegen cybercriminaliteit. Via de game HackShield leren kinderen online gevaar herkennen en voorkomen. Op 9 december wordt per gemeente de beste Cyber Agent gehuldigd.