Strandhuisjes Zandvoort naar de winterstalling: "Ik ben een rijk mens geweest deze zomer"

ZANDVOORT - "We zijn bevoorrechte mensen dat we hier tóch konden staan", aldus Susan Ter Beek-Ruckert. Ze staat al jarenlang met haar man Nars met een strandhuisje op het strand van Zandvoort. Het seizoen, dat door de coronacrisis slechts drie maanden duurde, zit er alweer op. Het is opruimen, schoonmaken en afbreken geblazen. Op naar de winterstalling.

NH Nieuws treft Susan en Nars dinsdag aan bij hun huisje aan het Zandvoortse strand. Nars spuit het dak schoon, Susan zit even uit te rusten voor hun 'tweede huis'. Ze komen uit Amsterdam, net als vele andere strandhuisjeseigenaren in Zandvoort. Ze vinden het allemaal jammer dat het seizoen er alweer op zit, maar voelen zich 'rijk' dat ze ondanks de coronacrisis en alle maatregelen toch drie maanden van het strand en de zee hebben kunnen genieten. Voorgaande jaren was dat ruim vijf maanden.

'Kort, maar krachtig'

Het was in maart en april spannend of de strandhuisjes überhaupt opgebouwd konden worden. Uiteindelijk ging de gemeente, na overleg met de verenigingen, er onder voorwaarden mee akkoord. "Hoeveel mensen hebben de afgelopen maanden wel niet thuis moeten blijven zitten op twee hoog zonder balkon? Dan zijn wij toch rijk?", aldus Susan. Nars vond het ook een uniek seizoen. Vooral vanwege het wisselende weer. "We hadden een korte, maar hevige zomer hier. We hebben alle vier de jaargetijden wel gehad in die drie maanden, alleen sneeuw ontbrak nog." De laatste storm heeft enorm veel zand richting de huisjes geblazen. "Het zit in mijn ooghoeken, mijn oren, overal."

'Veiliger dan in Amsterdam'

Natuurlijk moesten de bewoners van de strandhuisjes zich ook aan de veiligheidsmaatregelen houden. "Het was hier veiliger dan in Amsterdam", aldus Ron Oosterbaan, die zich tijdens het schoonmaken een Italiaanse tenor waant. "Als je zingt, dan gaat het toch even wat sneller."

"Het was geen polonaise lopen met z'n allen. Normaal ga je ook nog wel eens met buren samen ontbijten of lunchen, maar dat kon dit jaar niet", aldus Nars. Hun huisje wordt komende dagen in z'n geheel naar de winterstalling gebracht en dan maar hopen dat het volgende strandhuisjesseizoen wel in april kan beginnen.

Kijk naar bovenstaande reportage om te zien hoe Susan, Nars en hun buren terugblikken op afgelopen zomer in Zandvoort