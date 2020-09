Geen internationale roodharigendag in Tilburg, dus dan maar vieren in Wervershoof

WERVERSHOOF - Aankomend weekend zou eigenlijk de Internationale Dag voor de Roodharigen gevierd worden. Voor veel gezinnen iets om naar uit te kijken, maar de coronacrisis gooit helaas roet in het eten.

Alle vier de leden van het gezin Kuipers zijn roodharig. Zij vieren normaal gesproken elk jaar in het weekend rond 28 augustus Internationale Roodharigendag in Tilburg, waar veel mensen met de relatief unieke haarkleur bij elkaar komen.

Een punt van herkenning, volgens Myrthe, dochter van vrienden van de familie Kuipers. "Ik zie niet zo veel kinderen die dezelfde haarkleur hebben als ik." Nikita Kuipers heeft hetzelfde gevoel. "Normaal zie je wel eens roodharigen op straat, want het valt ook echt op als je zelf roodharig bent, maar als je dan door Tilburg loopt is het ineens volop herkenning."

Corona

Omdat er door de coronacrisis geen bijeenkomst is in Tilburg, vieren de families het samen in Wervershoof. NH Nieuws-verslaggeefster Roos Elkerbout neemt een kijkje.