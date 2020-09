Eindelijk een permanente tentoonstelling over geschiedenis van de stad: 'Allemaal Haarlemmers'

HAARLEM - Schaatser Yvonne van Gennip, voetballer Kick Smit, maar ook Keetje Hodson die in de achttiende eeuw Haarlemse was en die als steenrijke dame de strijd tegen de Pruisen financieel ondersteunde. Deze en andere stadsgenoten worden belicht in de nieuwe tentoonstelling 'Allemaal Haarlemmers' in het Museum Haarlem en geven zo een beeld van de geschiedenis van de jubilerende stad.