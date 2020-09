Hilversumse arts helpt vluchtelingen in Griekenland: "Er is hier veel angst en onrust"

HILVERSUM - De Hilversumse arts Jeanine van Ancum is richting het Griekse eiland Samos vertrokken om daar vrijwillig te helpen in het vluchtelingenkamp. De komende tijd vlogt ze voor NH Nieuws over haar avontuur. Ze heeft nu al een bewogen tijd achter de rug, zo vertelt ze in haar eerste bijdrage.

Jeanine werkte op het hoogtepunt van het coronavirus in ziekenhuis Amstelland en dat heeft een hoop indruk op haar gemaakt. "Ons hele werk ging op de schop en we moesten ons enorm aanpassen", vertelt ze in haar eerste vlog. "En heel veel mensen hebben het niet gehaald."

Tijdens deze heftige tijd vroeg een vriendin of ze alsjeblieft kon komen helpen in de vluchtelingenkampen op Samos. Het coronavirus zorgt ook daar voor enorm veel problemen, omdat er bijvoorbeeld minder hulp is. "Veel vrijwilligers kunnen hier niet meer heen komen. Ze zitten vast in hun eigen land", vertelt Jeanine.

Mouwen opstropen

Jeanine vertelt dat er door het coronavirus veel angst en onrust onder de bevolking is. "Mensen wonen hier heel dicht op elkaar. Als er een besmetting is, gaat het heel snel."

De Hilversumse stroopt haar mouwen op om de mensen op Samos te gaan helpen. Maar dat liep vooral de eerste weken niet op rolletjes, zo vertelt ze in haar vlog. Ze heeft onder meer elf dagen zelf in quarantaine gezeten.

Bekijk hier hoe haar eerste week verliep: