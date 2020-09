Aalsmeerders hebben bezwaar tegen Waterfront: "Als het doorgaat wordt het onleefbaar"

AALSMEER - Waar de gemeente graag het recreatiestrand wil uitbreiden en het omliggende gebied wil aanpakken, zijn de bewoners niet te spreken over de gesmede plannen voor het surfeiland van Aalsmeer. Met name bewoners van de aangrenzende wijk zijn bang voor nog meer parkeerdruk op zomerdagen en vresen ook geluidsoverlast op de late avonden. Vanavond gaat de werkgroep Waterfront Aalsmeer inspreken tijdens de commissievergadering van de gemeente.

Meer dan driehonderd Aalsmeerders hebben een zienswijze ingediend bij de gemeente om duidelijk te maken dat de huidige plannen voor hen niet voldoen aan de eisen. Zo is er volgens de werkgroep niet goed nagedacht over de parkeergelegenheid bij het strand aan de Westeinderplassen. "Mensen rijden naar het strand toe en gaan van daaruit een parkeerplek zoeken", aldus Henk Heijerman van de werkgroep.

Oplossing

Als oplossing wil de gemeente de parkeerterreinen van FC Aalsmeer en zwembad de Waterlelie inzetten om de badgasten daar te laten parkeren. "Die oplossing werkt niet want op hetzelfde moment dat het hier vol dreigt te stromen is het daar ook vol door zwembadbezoek."

Parkeren voor een bezoek aan het surfeiland kan nu al een lastige opgave zijn. Op drukke dagen wordt in de omliggende straten geparkeerd en vaak niet volgens de regels. Gerard Zelen laat een foto zien waarop helder wordt hoe druk het inderdaad is. "Hoe vol het hier loopt. Met zelfs allemaal foutparkeerders. Wij vragen dan ook aan de gemeente, los dit op voor ons, voordat het Waterfront-project in werking wordt gesteld."