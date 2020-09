Hopen op laatste resten bij berging: "Ze hebben een graf verdiend"

ASSENDELFT - Johan Graas van stichting Aircraft Recovery Group ziet na een eigen onderzoek van twaalf jaar dat de berging van een Engelse bommenwerper in het Markermeer eindelijk een feit is. De Assendelftse hobby onderzoeker hoopt vooral dat de bemanningsleden gevonden worden.

"Het is nog nooit voorgekomen dat er in Nederland een toestel geborgen wordt waar nog zeven vermisten op geboekt staan. Het heeft een enorme impact op de nabestaanden. Zij wilden in eerste instantie niet eens geloven dat het wrak gevonden was!'

Het wrak van de Bommenwerper werd tijdens de Tweede Wereldoorlog neergehaald door de Duitsers en verdween in de, toen nog, Zuiderzee. Johan heeft meerdere neergestorte vliegtuigen op het oog in het gebied, maar dit toestel blijft voor hem belangrijk.

Johan heeft nauw contact met de nabestaanden van de bemanning, het gaat om een zoon van 77 en een zus die in Engeland en Canada wonen. "Als er wat gevonden wordt, dan bellen ze mij altijd op om te horen of er nieuws is", zegt Johan.

Na een onderzoek van twaalf jaar is de berging nu aan defensie overgedragen. De werkzaamheden zullen tussen de vier en vijf weken duren. Als de resten van de bemanningsleden gevonden worden, is Johan zeker van plan naar de begrafenis te gaan.

"De jongste was 20 jaar, het waren mannen die nog een heel leven voor zich hadden. Wij allemaal hebben ons leven te danken aan dit soort mannen. Laten we ze in ieder geval een officieel graf geven, dat hebben ze verdiend."