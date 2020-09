Tweede ronde zoektocht nieuwe burgemeester Den Helder van start

"Het maakt niet uit of het een man of een vrouw is. We zoeken naar een charismatisch en slim iemand", vertelt Carlo Assorgia, voorzitter van de vertrouwenscommissie. "En ook iemand die trots is om in deze stad te komen wonen en werken."

Vanavond komt Commissaris van de Koning Arthur van Dijk naar Den Helder toe om met de raad over de nieuwe burgemeester te praten. De raad stelt dan gelijk de nieuwe profielschets vast waarin ook de mening van de inwoners is meegenomen. "Het moet natuurlijk een echte burgervader zijn (m/v), maar in de toekomst ook deals kunnen sluiten over bereikbaarheid, energie en bij calamiteiten moet hij/zij zich als leider kunnen profileren."

Leggen lat hoog

In de vorige ronde werd de juiste kandidaat dus niet gevonden. Volgens Assorgia is dat niet iets om je zorgen over te maken. "We leggen als gemeente de lat wel hoog. En in de eerste ronde zat er niemand tussen die over die hoogte kon springen. Zo simpel is het. We hopen dat zich nu kandidaten melden die zich in de provincie, landelijk en zelfs internationaal kan profileren."

Komende maandag komt de vacature in de Staatscourant te staan, het is de bedoeling dat Den Helder begin volgend jaar een nieuwe burgemeester heeft. "Het is een fantastische plek die echt in de lift zit. We hebben de bollenvelden, de langste en breedste stranden en we worden de terrassenstad van de regio. Dus we hebben u hier echt wat moois te bieden, nieuwe burgemeester!"