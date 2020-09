Westfriese horeca kijkt met angst en beven naar winter: "Nu gaan de echte klappen vallen"

Over de invulling wordt nog nagedacht, maar Wiese vermoedt dat iedere ondernemer - net zoals bij de uitbreiding van de terrassen - een plan zal moeten indienen. "Natuurlijk wil je een soort uniform geheel, maar iedere ondernemer heeft weer een andere situatie." Ook moet er gekeken worden naar de financiering, want hierin investeren ga je er niet uit halen, denkt hij. "Dit doe je meer voor de reuring in de binnenstad."

In Hoorn lopen de gesprekken voor mogelijkheden voor de horecaondernemers om bezoekers een overdekt plekje op het terras te bieden soepel. En dat is hard nodig, onderstreept Frank Wiese, eigenaar van meerdere horecazaken in de Hoornse binnenstad. "De gemeente is tot nu toe erg meedenkend. Dat moet ook wel, anders vallen we om."

Haar terras aan de haven heeft dan wel terrasverwarmers en parasols, maar daar houd je de mensen niet mee warm. "Je moet ze beschermen tegen de weersinvloeden." Dit jaar is een winterproofterras volgens Mazereeuw belangrijker dan ooit. "We weten niet alles over dit virus, maar wel dat het binnen sneller verspreidt dan buiten. Dan moet je toch mogelijk maken dat mensen buiten kunnen zitten?" Ze hoopt dat de gemeente bereid is over haar schaduw te stappen en in mogelijkheden te denken.

Geen rij partytenten in de straten

Volgens Thomas de Boer, Enkhuizer bestuurslid van de Koninklijke Horeca Nederland hebben meerdere horecaondernemers in Enkhuizen al plannen in de koelkast liggen voor overdekte terrassen en zag de gemeente daar eerder inderdaad weinig brood in. "De gemeente wil het historische stadsgezicht behouden en dat snap ik wel: je moet ten aller tijden voorkomen dat het een rij van partytenten wordt."