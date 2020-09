Vier medewerkers en twee bewoners van Bussums woonzorgcentrum Gooise Warande besmet met corona

De twee bewoners van De Gooise Warande zijn in quarantaine geplaatst. Het woonzorgcentrum gaat verder niet 'op slot'. Dat is volgens woordvoerder Nicole Boer van Vivium Zorggroep ook niet nodig, omdat de ouderen er allemaal zelfstandig wonen. "Dat maakt ons heel anders dan andere verpleeghuizen", vertelt ze.

Besmette medewerkers ziek thuis

De vier besmette medewerkers zitten ziek thuis. Hoeveel andere bewoners deze medewerkers hebben verzorgd en of deze ook besmet zijn, is tot nu toe niet bekend.

Bewoners die contact hebben gehad met besmette medewerkers of bewoners hebben een brief gekregen met het verzoek in thuisisolatie te blijven om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Hoe het virus ondanks alle strenge voorzorgsmaatregelen binnen heeft kunnen komen bij De Gooise Warande, is niet bekend. Volgens Boer is het een flinke klap dat er nu coronabesmettingen zijn. "We hebben het virus maandenlang buiten de deur gehouden. Dus het komt hard aan. We doen er alles aan om de situatie onder controle te krijgen en verdere besmettingen te voorkomen."

Tweede woonzorgcentrum

De Gooise Warande is het tweede Gooise woonzorgcentrum waar coronabesmettingen zijn. Afgelopen week sloot het Hilversumse woonzorgcentrum Gooiers Erf de deuren nadat zeven bewoners en zes medewerkers besmet bleken met het coronavirus. Zes andere bewoners zijn 'verdacht'.