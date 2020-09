Hilversummer Marc Plessius al 11 jaar vermist: "Toch blijf je zoeken"

Marc was 24 toen hij in 2009 verdween, enkele maanden nadat hij vervroegd vrij was gekomen uit een gevangenis in Peru. In 2004 liep Marc op de luchthaven van het Zuid-Amerikaanse land tegen de lamp met vijf kilo cocaïne in zijn bagage.

Geweld

Ondanks dat er nooit iets van Marc is gevonden, is Maya er zeker van dat haar zoon niet meer leeft: "Officieel is hij vermist. Maar ik neem niet aan dat er ooit iets terug gevonden gaat worden. Dat is heel triest. Toch blijf je zoeken", vertelt ze.

Volgens zus Charlotte is de kans aannemelijk dat Marc door geweld om het leven is gekomen, omdat hij zich 'in bepaalde kringen' bevond. "Het blijft natuurlijk gokken, maar die kans is erg groot."

Mooi geweest

Het gemis is extra wrang omdat dit jaar vanwege het coronavirus de Dag van de Vermiste Personen niet doorgaat. "Mensen die dit niet mee hebben gemaakt, denken op een gegeven moment: 'nu is het wel mooi geweest'."

Charlotte probeert op bijzondere dagen het beste van te maken: "Als er een herinnering aan hem is, probeer ik dat te vieren. Zoals zijn verjaardag. Dan is er niet alleen maar verdriet."