DJ Arnold verruilt volle zalen voor bankje op de Amsterdamse Nieuwmarkt

AMSTERDAM - Normaal draait hij als DJ Arnold een paar keer per week in zalen als Paradiso, op festivals en in steden als Berlijn. Maar de agenda van Arnold Scheepmaker is al een half jaar leeg. Hij vindt troost op een bankje op de Nieuwmarkt. Elke dag gaat hij er even zitten. En elke dag maakt hij daar een 'zelfisolatie-selfie', die hij post op Facebook en Instagram. "Daar ga ik mee door totdat alles weer 'back to normal is'."

Arnold op 'zijn' bankje - Privéfoto

De 47-jarige Arnold is een bekend gezicht in het Amsterdamse uitgaansleven, en inmiddels ook op de Nieuwmarkt. Want hij zit er sinds het begin van de coronacrisis elke dag, tussen 16.00 en 18.00 uur. ZIjn eerste selfie maakte hij op 13 maart, de dag dat alle kroegen op het plein vanwege het virus plotseling de deuren moesten sluiten. "Toen zei mijn vriendin 'laten we elke dag een foto maken', denkende dat het 20, 30 dagen ging duren. En nu zijn we dus bij dag 172." En voorlopig zit er voor dj's als Arnold nog geen positief vooruitzicht in. In een persconferentie maakte Rutte vanavond bekend dat nachtclubs en discotheken nog niet open mogen. Volgens de 'coronaroute' zou die versoepeling mogelijk op 1 september plaatsvinden, maar de situatie is volgens de premier nog te riskant.

Quote "In de hele cultuursector kan je nog geen kant uit" Arnold scheepmaker - dj arnold

Arnold heeft op de Nieuwmarkt de impact van het virus goed kunnen zien. Opeens waren de kroegen dicht, bleven de toeristen weg, kon je op het plein een speld horen vallen. "Het leek wel een spookkstad." Inmiddels zitten de terassen weer vol. En dat roept bij de DJ gemengde gevoelens op. "Dat is het leuke, maar ook het pijnlijke ervan. Het is 'back to normal', maar in de cultuursector kan je nog geen kant op." tekst gaat verder onder de video

DJ Arnold in zelfisolatie - NH Nieuws

Arnold had tot en met oktober 62 boekingen in zijn agenda staan. Toen Nederland op slot ging kon hij alles doorstrepen. Hij heeft nog wel wat livestreams verzorgd vanuit zijn woonkamer, maar dat was ook geen vetpot. Hij ziet dat er steeds meer illegale feestjes komen, en snapt dat wel. "Onze sector is niet noodzakelijk, maar als het langer duurt wordt het zeker voor jongeren wél noodzakelijk." Arnold mist de buzz van het uitgaansleven, maar moet het voorlopig nog even met zijn bankje op de Nieuwmarkt doen. En met de selfies. "Ik ga door totdat ik weer twee dagen op rij voor een volle zaal kan draaien."