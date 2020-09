Verrassend besluit F-side: vak blijft leeg bij komende thuiswedstrijden Ajax

AMSTERDAM - De harde kern van Ajax heeft besloten om de komende thuiswedstrijden niet aanwezig te zijn in de Johan Cruijff Arena. De reden is dat de seizoenkaarthouders van de F-side niet bij alle thuiswedstrijden aanwezig mogen zijn. Vanwege de coronamaatregelen kunnen niet alle supporters thuiswedstrijden bezoeken.

In een statement schrijft de supportersgroep dat ze altijd hebben aangegeven dat ze bij alle thuiswedstrijden aanwezig willen zijn met 'alles of niets'.

'Dit is niet zozeer een statement richting Ajax of de gemeente Amsterdam, maar heeft te maken met het logische feit dat wij niet willen dat er voor ons gekozen wordt wie er wel en wie er niet bij mogen zijn', valt te lezen in een verklaring.

Een verzoek

De F-side 'verzoekt' alle seizoenskaarthouders van het vak niet te komen. De komende week zal Ajax alle seizoenskaarthouders een mail sturen met daarin de vraag of zij komende periode thuiswedstrijden willen bezoeken. 'Wij verzoeken alle seizoenkaarthouders op de F-side op de mail aan te geven dat je niet komt, de F-Side blijft hoe dan ook leeg.'

20 september

Het is nog niet duidelijk hoeveel toeschouwers de Johan Cruijff ArenA in mogen. Ajax heeft afgelopen week onder meer getest met aparte vakken waarin fans uit hetzelfde huishouden plaats konden nemen. Zij hoeven onderling niet anderhalvemeter afstand te houden. De eerste thuiswedstrijd van Ajax in de eredivisie is op 20 september tegen RKC Waalwijk.