Tekort aan steungezinnen blijft: nog tien gezinnen in IJmond wachten op hulp

IJMOND - Het aantal gezinnen in IJmond dat hulp kan gebruiken blijft toenemen. Voordat thuissituaties escaleren en kinderen in de handen van pleegzorg terechtkomen, kunnen gezinnen terecht bij Stichting Buurtgezinnen.

Stichting Buurtgezinnen, dat in 2015 van start ging en inmiddels in 60 gemeenten actief is, koppelt gezinnen die een helpende hand kunnen gebruiken aan hen die ze die hand kunnen bieden. "Wij proberen te voorkomen dat thuissituaties escaleren en proberen verlichting te bieden aan ouders en hun kinderen", zegt Barbara, coördinator van Buurtgezinnen Velsen.

Over haar eigen thuissituatie vertelt Barbara: "Ik heb zelf geen kinderen gebaard maar wel twee kinderen groot gebracht, Mijn twee pleegkinderen kwamen bij mij toen ze een en drie waren, inmiddels zijn ze 12 en 14 jaar oud. En ik ben steungezin voor een gezin bij mij in de buurt, een alleenstaande moeder met vier kinderen onder de tien jaar."

Barbara van der Meij de Bie (43) is coördinator van Buurtgezinnen in de gemeente Velsen. Samen met haar collega Ingeborgh Olij-Frima, die Beverwijk en Heemskerk onder haar hoede heeft, zijn zij het aanspreekpunt voor de regio IJmond. Samen hebben zij in de regio IJmond nu 45 vraaggezinnen die worden bijgestaan door steungezinnen.

"We moeten een keer over die schaamte heen stappen die we voelen wanneer we om hulp vragen"

Als steungezin kun je een vraaggezin al helpen met kleine dingen die voor hen een groot verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan een middagje oppassen, zodat de ouders even hun handen vrij hebben. Een kind helpen met huiswerk of brengen en halen naar zwemles of voetbal. Maar ook prangende vragen over de opvoeding worden vaak besproken tussen de gezinnen. 'Wanneer begin ik met zindelijkheidstraining en hoe doe je dat' wordt bijvoorbeeld vaak gesteld.

"De eerste kennismaking met ons steungezin was spannend, maar het klikte meteen en ons dochtertje van anderhalf en hun zoontje van vier konden direct leuk met elkaar overweg", vertelt Guido enthousiast. "Om de week gaat onze dochter een dag spelen bij Tim en Bianca en op die dag plannen wij onze medische afspraken in. Dat is heel praktisch, maar we vinden het vooral ook heel fijn dat onze dochter er even lekker uit is en kind kan zijn. Door onze aandoening, en nu helemaal door mijn verslechtering, zijn wij aan huis gebonden", vertelt Guido.

Het gezin dat Guido en Maaike steunt, zijn Tim (42), Bianca (40) en hun zoontje van vier uit Beverwijk. Een aantal jaar geleden waren zij in dubio of een pleegkind in hun gezin zou passen, maar door hun drukke banen besloten ze dat dit voor hun gezin niet haalbaar zou zijn. Vorig jaar kwamen ze via social media in aanraking met Buurtgezinnen en een paar maanden geleden werden ze door Barbara gekoppeld aan Guido en Maaike.