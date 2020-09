Twintig huizen in Julianadorp ontruimd vanwege gaslek, gebied is afgezet

JULIANADORP - Door boorwerkzaamheden is vanochtend aan de Boterzwin in Julianadorp een gaslek ontstaan. Er is daarbij een huisaansluiting geraakt. Twintig huizen zijn door de brandweer ontruimd, het gebied direct om het lek is afgezet.

Volgens woordvoerder Carla Nijsten van de Veiligheidsregio gaat het om 'meerdere huizen in de straat en het blok eromheen'. Netbeheerder Liander is bezig het lek te dichten. "Er wordt geen gas meer gemeten, maar wel wordt het in de omgeving nog geroken", zegt Nijsten.

Het lek ontstond rond 9.15 à 9.20 uur toen bij werkzaamheden aan een waterleiding ook een gasleiding werd geraakt. Liander verwacht dat het lek voor de middag is gedicht. Nijsten: "Na het dichten worden nog metingen gedaan in de huizen om te kijken of het gas weg is." Of mensen straks gevolgen ondervinden door afsluiting van gas, is nog niet bekend.

Toevalligerwijs heeft Liander vandaag een campagne gestart om aandacht te vragen voor graafschades aan gasleidingen. Vorig jaar moest de netbeheerder meer dan 800 keer de brandweer inschakelen om zo voor de veiligheid van de omgeving te zorgen.