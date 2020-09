In IJsselmeer gevonden lichaam blijkt Duitse man

ANDIJK - De identiteit van het stoffelijk overschot dat gisteren is gevonden in het IJsselmeer bij Andijk is bekend. Het blijkt om een Duitse man te gaan. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.

Hoewel de identiteit van de man bekend is, is de politie nog terughoudend in het verstrekken van verdere details, vertelt een woordvoerder van de politie. "Omdat het om een man uit Duitsland gaat, duurt het wat langer tot we de familie hebben kunnen inlichten. Zij zijn dan ook nog niet op de hoogte en tot die tijd geven wij geen verdere informatie."

Of de man op vakantie was in de regio of dat hij inwoner is met een Duitse achtergrond is nog niet bekend. De politie doet momenteel onderzoek naar hoe en waar de man in het water terecht is gekomen. Het stoffelijk overschot van de man werd gisteren rond het middaguur door omstanders gevonden.