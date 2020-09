De Peiling: Is er te weinig blauw op straat?

De politievakbond luidt de noodklok. Er zijn te weinig agenten voor allerlei taken en er moet met spoed meer blauw op straat. Wat is jouw ervaring? Kwam de politie snel toen je ze nodig had na een inbraak, aanrijding of ander incident of kon je dagen later pas aangifte komen doen?

Bezetting te mager “De bezetting in de politieteams is te mager", zegt Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP tegen NH Nieuws. "De druk op de collega’s is te groot. Ze draaien natuurlijk de hoognodige diensten, maar de druk op de capaciteit zal de komende jaren alleen nog maar toeneme." Het tekort aan 'blauw op straat' komt duidelijk naar voren bij het gebrek aan mensen om op te treden tegen illegale coronafeesten zoals afgelopen weekend in Amstelveen.

Nationale Politie

Bij de politie is de afgelopen jaren een grote reorganisatie doorgevoerd. Regionale korpsen gingen op in de Nationale Politie. Ook in Noord-Holland zijn bij die reorganisatie veel kleine politiebureaus gesloten. Soms kwam daar een wijkpost voor terug die enkele uren per week bemand is.



Tekort aan agenten

Er zijn bij de politie veel vacatures. Zo is de stad Amsterdam al geruime tijd op zoek naar 500 nieuwe agenten. Om toch nog blauw op straat te houden is eind vorig jaar besloten negen politiebureaus in de stad voortaan om 18:00 uur te sluiten. Door het tekort aan agenten blijven veel zaken liggen, meldt burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. De hoge werkdruk bij de politie zorgt in Amsterdam ook voor ziekteverzuim, verminderd moreel en uitstroom van personeel.

Wat is jouw ervaring?

Is er bij jou in de buurt nog een politiebureau en wanneer is dat open? Heb je de politie wel eens nodig gehad? Ging dat vlot of was te merken dat de organisatie structureel te weinig mensen heeft en veel te te veel werk?