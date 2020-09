Drie gewonden bij brand in Amstelveen

AMSTELVEEN - Bij een brand in een woning aan de Koen van Oosterwijklaan zijn vanmorgen drie gewonden gevallen.

De brand brak vanmorgen rond 08.15 uur uit. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is het vuur inmiddels gedoofd.

Hoe het met de slachtoffers gaat is niet bekend. Ook is onduidelijk hoe de brand kon ontstaan.

Drugspand

Volgens omstanders is de brand uitgebroken in een drugspand. Burgemeester Tjapko Poppens sloot het pand begin dit jaar nog voor drie maanden.

De politie had daarvoor al besloten het pand in de gaten te houden na klachten van buurtbewoners over overlast. Ook de eigenaresse van het pand werd toen gewaarschuwd haar gedrag aan te passen, op straffe van een dwangsom.