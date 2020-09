Burgemeester Zaanstad was op vakantie in oranje gebied, raadsvragen ingediend

ZAANSTAD - De Zaanse burgemeester Jan Hamming is voortijdig teruggekomen van zijn vakantie op de Canarische Eilanden. De eilandengroep is onderdeel van Spanje, en er geldt op dit moment dus een oranje reisadvies. De Zaanse Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) vindt dit onverantwoord en heeft raadsvragen ingediend over de vakantie van de burgemeester.

Een woordvoerder van de gemeente Zaanstad bevestigt aan NH Nieuws dat Hamming inderdaad op vakantie was op de Canarische Eilanden. Daar geldt vanaf 25 augustus code oranje. De burgemeester, die tevens voorzitter is van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, zou direct contact op hebben genomen met de reisorganisatie om een terugvlucht te regelen en is vandaag weer aangekomen in Nederland.

“Ik vind het bijzonder om dit via via te moeten horen. Het rommelt behoorlijk in de wandelgangen", zegt Harrie van der Laan van de POV. "Hij is voorzitter van de Veiligheidsregio, dan heb je een voorbeeldfunctie. Als hij op tijd naar huis was gegaan, kon hij de rest van zijn vakantie in thuisquarantaine en was hij op tijd terug geweest voor de eerste vergadering met de raad."

Spanje

De status van Spanje is op 25 augustus versprongen van geel naar oranje, wat betekent dat alleen noodzakelijke reizen toegestaan zijn. Als het reisadvies tijdens het verblijf in het buitenland verspringt, is het aan de reisorganisatie om een terugvlucht te organiseren.

De woordvoerder van de burgemeester laat weten dat Hamming de komende tijd in thuisisolatie zal gaan en waar mogelijk digitaal aanwezig zal zijn bij vergaderingen. Taken die niet op die manier volbracht kunnen worden, worden overgenomen door anderen.

De Zaanse POV heeft laten weten raadsvragen in te dienen over de situatie.

Don Bijl

Tijdens de vakantie van Hamming heeft Don Bijl, de burgemeester van Purmerend, zijn taken als voorzitter van de Veiligheidsregio overgenomen. Eind augustus bleek dat de noodverordening, waar een clausule over het mogelijk verplichten van mondkapjes in stond, was aangepast. De passage over mondkapjes was verdwenen.

Bijl is fel tegen de verplichting van mondkapjes, maar gaf tegen NH Nieuws aan dat het schrappen van de passage een fout was en geen bewuste keuze. Wel heeft Lieke Sievers, burgemeester van de gemeente Edam-Volendam, het stokje als voorzitter overgenomen.