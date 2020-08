Kunstwerk Keith Haring in Amsterdam gerestaureerd: "De hand van de meester wordt gevolgd"

AMSTERDAM - Jaren is er naartoe gewerkt en vandaag is het zover: de restauratie van het kunstwerk van de wereldberoemde artiest Keith Haring, op een muur bij het Food Center in Amsterdam-West, is begonnen. De Italiaanse restaurateur Antonio Rava leidt de operatie.

Haring schilderde het werk in 1986. Slechts een paar jaar later, in 1994, verdween het achter metalen platen omdat er vochtproblemen waren met de muur van het pand. In 2018 kwam het - door inzet van Haring-liefhebbers - weer tevoorschijn en nu is restauratie hard nodig.

Roest verwijderen

"Een van onze eerste problemen is roest", vertelt Rava. De metalen platen, die met pinnen in de muur zaten, hebben dat achtergelaten. Als de roest is verwijderd, kan begonnen worden met het restaureren van de verf. De afbeelding wordt niet overgeschilderd, benadrukt Rava. "Het belangrijkste is om het originele werk te behouden."

Véronique Baar, projectleider van de restauratie, legt uit dat dat een nogal gevoelig onderwerp is in de restauratiewereld. "Ze doen dat op zo'n manier dat het ook altijd weer terug hersteld kan worden. Het gebeurt met andere verf. Ze volgen de hand van de meester en dat is heel minutieus werk."

Niet goedkoop

De restauratie is overigens niet goedkoop: de kosten zijn beraamd op zo'n 180 duizend euro. "Haring schilderde het in een dag. Hij begon om 11 uur en om 18 uur was hij klaar. Hij was de meester en deed het bij wijze van spreken met een handbeweging. Maar wat nu moet gebeuren, is dat er echt op millimeterniveau met een kwastje langs alle lijnen gegaan moet worden om te consolideren en in te vullen", legt Baar uit.

Als de herfst nog even op zich laat wachten - bij te veel regen moet het project stilgelegd worden - is de restauratie over vier weken klaar.