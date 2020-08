'Hoofd en hart raken' met theatervoorstelling over de toekomst van de boer

SCHERMERHORN - Normaal gesproken worden er aardappelen en spruiten geteeld, maar nu is het landbouwbedrijf van Job van der Burg een decor voor iets heel anders. En dat in de letterlijke zin van het woord: de komende dagen is de theatervoorstelling 'Kiem' op het landbouwbedrijf te zien.

Regisseur Jos van Kan schetst in de voorstelling een toekomstbeeld van de boeren. "Het is een hard stuk", zegt hij. "In de voorstelling gaat een boer in gevecht met de regelgeving en je ziet hoe die boer met moeite uit de wurggreep komt van de concurrentieslacht." Volgens de regisseur dwingt de staat boeren hun zaad in te kopen bij grote bedrijven die een monopolie op een bepaald zaad hebben. "In sommige delen van de wereld is dit echt al het geval." Door deze voorstelling moet het publiek zich hiervan bewust worden, stelt Van Kan. "Het is een sector waarvan we heel veel denken te weten door de media. Maar heel veel details zijn eigenlijk onbekend." Burger en boer verbinden Job van der Burg is de boer die zijn bedrijf beschikbaar stelde voor de voorstelling. "Het is alleen maar goed. Hoe meer aandacht, hoe beter", zegt hij. "We willen graag de burger met de boeren verbinden en dit is een van de manieren waarop dat kan."

Quote "Ik hoop dat hoofd en hart geraakt worden door dit onderwerp" Jan van kan - regisseur 'kiem'

Actrice Eva Meijering is zich tijdens het maken van de voorstelling meer bewust geworden van de problematiek van boeren. "Nu we hier zijn in contact zijn met Job en met de andere boeren hieromheen, ben ik me er wel meer bewust van." Dat is precies wat regisseur Jan van Kan wil. "Ik hoop dat hoofd en hart geraakt worden door dit onderwerp. Hoe ver willen we gaan in de maakbaarheid van de wereld? En hoeveer knijpen we onszelf uit?", legt hij uit. "Daar wil ik het publiek in meenemen."