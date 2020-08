Willem Arondéuslezing vindt later dan normaal alsnog doorgang in coronatijd

HAARLEM - De Willem Arondéuslezing, die dit jaar voor de vijftiende keer plaatsvindt, wordt woensdag 9 september gehouden in de St. Bavokerk in Haarlem.

De lezing vindt normaal rond 5 mei plaats, ter ere van Willem Aroundéus, een verzetsman. Hij leidde in 1943 de overval op het bevolkingsregister in Amsterdam, waarbij hij werd opgepakt en gefusilleerd.

Volgens de provincie Noord-Holland is hij een moedig en eigenzinnig mens, die al op jonge leeftijd uitkwam voor zijn homoseksualiteit. In die tijd een ongewone en gedurfde houding.

Ewoud Kieft

De lezing wordt dit jaar gegeven door Ewoud Kieft, een schrijver en historicus, die onder andere de boeken Oorlogsenthousiasme (2015) en Het Verboden Boek (2017) schreef. Dat laatste boek gaat over de aantrekkingskracht van het nazisme.

De lezing werd eerder al gegeven door Frans Timmermans en acteur Eric Corton.

Coronamaatregelen

De lezing wordt normaal rond bevrijdingsdag gegeven, maar moest door het coronavirus uitgesteld worden. In de St. Bavokerk in Haarlem is ruimte voor zo'n 200 bezoekers. De deuren gaan om 19.15 uur open, de lezing begint om 20.00 uur.