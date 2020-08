Vedi gooide haar leven om en startte een patisserie

"Waar ik heel erg aan moest wennen was vijf dagen staan. Ik had hiervoor een zittend beroep en dit was even wennen", vertelt Van Steenwijk. Ze deed op haar zestiende een beroepskeuzetest en daar kwam uit dat ze boekhouder of accountant moest worden, en dus deed ze dat maar. "Ik vond het ook echt heel leuk, maar ik wil toch mijn droom achterna."

Vedi raakte twee jaar geleden overspannen en dat bracht veel teweeg. Ze ging nadenken over wat ze nou echt wilde. In het weekend kookte en bakte ze wat af, en dus besloot ze vorig jaar om zichzelf een introductiecursus patisserie cadeau te doen. Dat beviel zo goed dat ze besloot een carrièreswitch te maken.

"Ik was klaar met voor een baas werken. Dus dacht ik: met mijn achtergrond kan ik mijn eigen administratie doen, dus waarom niet?" De volgende stap is het openen van een eigen bakkerswinkel.