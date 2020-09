Vier vrienden bedenken abonnement voor tampons en maandverband

Een pakket is online te bestellen. Wel moeten vrouwen hun menstruatiecyclus invullen. "Dan weten we precies wanneer we moeten bezorgen", zegt Gideon Boadu van The Month.

Naast de tampons en maandverband kunnen vrouwen ook nog een 'care-package' bestellen. "Hierin zit van alles, zoals chocola, intieme doekjes of gezichtsmaskers", vertelt Boadu. "Alles om een vrouw tijdens die periode een geluksmomentje te bezorgen."

Grote dromen

Boadu durft groot te dromen. "We willen nu Nederland veroveren", zegt hij. Ook heeft hij veel vertrouwen in het bedrijf. "Ik denk dat ons idee goed genoeg is om internationaal heel groot te worden."