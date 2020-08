Ondanks preventief inenten toch weer zo'n 120 Haarlemse iepen gesneuveld

HAARLEM - Met een actief iepenbeleid zou Haarlem honderd bomen minder hoeven kappen, omdat ze de iepenziekte hebben opgelopen. Dat stelt bomenridder Harry Hobo. De gemeente is zich steeds meer bewust dat het probleem aangepakt moet worden. Maar dit jaar zijn er ondanks het inenten van 1.100 iepen toch zo'n 120 bomen in Haarlem afgestorven. Een deel ervan is al gekapt.

Dit voorjaar nog wist hij de Haarlemse gemeente over te halen om een deel van de ongeveer 4.000 iepen in de stad preventief in te enten. Het gaat dan om bomen waarvan bekend is dat ze risico lopen op besmetting. En toch moeten zo'n 120 bomen omgezaagd worden, omdat ze besmet zijn met het schimmel dat vaak door kevertjes uit andere besmette bomen zijn overgebracht.

In het parkje langs de Aziëweg in Schalkwijk staan drie stompjes. En op drie andere bomen langs het laantje kleurt een onverbiddelijke blauwe stip. De bomen hebben de gevreesde iepenziekte opgelopen. "Zie die bruine takjes en daaraan zie je de blaadjes nog aan zitten. En dat noemen ze vaantjes, als een soort vlaggetjes die omlaag hangen." Het is volgens Harry Hobo van de belangengroep Haarlemse Bomenridders een typisch voorbeeld van iepenziekte, waarbij hele takken in één keer doodgaan. "En dat gaat zo door totdat die hele boom weg is."

Volgend jaar zouden de iepen eerder en in een korter tijdbestek moeten worden ingeënt, volgens Hobo. Maar dat alleen is niet genoeg. Particuliere iepen die de ziekte oplopen, omdat ze niet worden ingeënt, vormen nog steeds een groot gevaar. Omdat Haarlem niet genoeg juridische mogelijkheden heeft om deze zieke bomen snel te laten kappen, of om het heft zelf in handen te nemen als het te lang duurt. Zoals dit jaar het geval was bij een groepje iepen van een vastgoedeigenaar bij de kruising van de Westelijke Randweg met de Zijlweg.

Deze iepen waren al maanden ziek, zoals te zien is op een filmpje dat Harry Hobo maakte. Direct na de eerste zomerstorm vorige week zijn de bomen wel in allereil omgezaagd. Maar de kevers hebben volgens Hobo twee maanden de tijd gehad om uit te vliegen en de schimmel in een omstrek van één à twee kilometer te verspreiden.

Bomenridders

De Haarlemse Bomenridders zouden graag zien dat Haarlem het voorbeeld van Amsterdam volgt. Daar is een actieve Iepenwacht in dienst van de gemeente, die naar zieke bomen speurt. "Als ze de boom vinden, dan hebben ze een formuliertje bij zich en draagt de particulier die boom over aan de gemeente, die wordt dan eigenaar. En dan kapt de gemeente de boom, gratis en voor niks."

Ondanks het kostenplaatje zou dat volgens Hobo de gemeente op den duur geld kunnen besparen. "Een boom kappen en herplanten kost al gauw twee tot drieduizend euro. Stel dat hier 50 bomen zijn besmet, dan ben je anderhalve ton kwijt."

Worteldoek

Op sommige locaties is het gebruik van worteldoek misschien een uitkomst, denkt Hobo. Bij monumentale iepen naast de Stadsschouwburg is dat al geplaatst. En bij de iepen langs het laantje bij de Aziëweg in Schalkwijk is dat wellicht ook een optie. "Als je pech hebt, dan verspreid de ziekte zich via wortels, van boom naar boom naar boom. We hebben foto's van wortels die helemaal in elkaar grijpen." Dan moet je uit voorzorg de gezonde buurbomen ook kappen, "of je zet er een wortelscherm tussen."

Harry Hobo hoopt dat ooit, als nog meer actief de iepenziekte bestreden wordt in Haarlem, er maximaal dertig bomen per jaar sneuvelen.