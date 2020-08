Van de Beek mist training Oranje vanwege keuring ManUnited

ZEIST - Donny van de Beek ontbreekt maandag op de training van het Nederlands elftal in de aanloop naar de komende interlands tegen Polen en Italië in de Nations League. De middenvelder van Ajax ontbreekt omdat hij door Manchester United medisch wordt gekeurd.

De keuring is in Nederland. Van de Beek meldt zich maandagavond gewoon weer in het trainingskamp van Oranje in Zeist.

Ajax en Manchester United bereikte zondag overeenstemming over een transfer van de 23-jarige middenvelder, die voor een bedrag tussen de 40 en 45 miljoen euro vertrekt. De aanvallende middenvelder zet zijn handtekening onder een 5-jarig contract als hij wordt goedgekeurd.

Bondscoach ad-interim Dwight Lodeweges verklaarde eerder op maandag dat Van de Beek bij de selectie van Oranje voor de duels met Italië en Polen blijft. "Donny wil er hartstikke graag bij zijn. Dus ik zie geen reden om hem er niet bij te houden."