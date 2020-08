Voetbalavonturier Andre Krul trainde op tijdrekken in Colombia

GROOTSCHERMER - Van Japan tot aan Colombia en van Malta tot aan Australië. André Krul heeft er allemaal gekeept. De 33-jarige doelman uit Grootschermer vertelt over zijn bizarrre avonturen. "Ik heb zoveel verschillende culturen en voetbalstijlen meegemaakt."

"Ik heb altijd gedacht als de eerste divisie mijn plafond is, dan ga ik liever de wereld over dan vijftien jaar bij Telstar spelen met alle respect." Bij de club uit Velsen-Zuid debuteerde Krul in het betaalde voetbal, maar daarna volgden nog talloze clubs en competities.

Elk land en elke voetbalcompetitie heeft zo zijn eigen gewoontes en kenmerken. Zo trainde Andre Krul in Colombia op tijdrekken. "De trainer ging voorzetten geven en dan moest je elke bal die je ving op de grond gaan liggen. Als je dat niet deed, dan werd de trainer helemaal gek."

Bekijk de video voor het hele verhaal van de voetbalavonturier.