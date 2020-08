Geen Flora- en Visserijdagen, maar wel een kermis in de straten van Den Oever

DEN OEVER - Dit jaar geen Flora- en Visserijdagen, maar wel een kermis in de straten van het Oeverse vissersplaatsje. Door alle coronamaatregelen zijn veel festiviteiten afgelast, maar de kermissen kunnen en mogen in veel gemeenten toch doorgaan.

Onze mediapartner Regio Noordkop nam gisteren een kijkje op de kermis.

Organisator Johan Blokker heeft het er maar druk mee. Hij organiseert in veel gemeenten de kermissen en door de coronamaatregelen moet er veel worden geregeld. Op de Oeverse kermis loopt hij zijn rondje en spreekt af en toe mensen aan om te zorgen dat een ieder zich aan de geldende regels houdt.

En het gaat hem goed af, want er valt geen onvertogen woord en de sfeer is uitstekend. De ouders en de kinderen vermaken zich prima in de verschillende attributen, zoals de zweef, autoscooters, reuzenrad, touwtje trekken, oliebollen en de schiettent. Alles staat er zoals op een gewone kermis.

Alleen de sluitingstijd in de avond is vervroegd en dat is het enige verschil. Uiteraard wordt er goed opgelet dat men de onderlinge anderhalve meter afstand houdt. De kermis in Den Oever duurt tot morgen.

Bekijk hieronder de reportage: