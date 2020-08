Langedijker Bas de Boer zwemt zeven mille bij elkaar voor kankeronderzoek

BROEK OP LANGEDIJK - Bas de Boer had hard getraind voor de elfstedenzwemtocht in Friesland, dus hij baalde flink toen deze werd afgelast. Bovendien had hij al een flink sponsorbedrag opgehaald voor de Maarten van der Weijden Foundation. Al snel besloot hij om toch te gaan zwemmen, maar dan van zijn huis in Broek op Langedijk naar het Waagplein in Alkmaar. Daarmee haalde hij zaterdag 7000 euro op voor kankeronderzoek.

Toen Bas hoorde van de afgelasting had hij al honderden baantjes getrokken en nog veel meer gezwommen in de wateren van Langedijk. Hij wilde zijn sponsoren niet teleurstellen, laat staan de mensen waarvoor de elfstedenzwemtocht is opgezet. Hij kreeg bijval van Pim Groot, Ruby Groen en Mark van der Molen, die in ieder geval een groot stuk mee wilden zwemmen. Willem De Vries, Frank Mak en Walter Jorna zouden meevaren.

Bas en kompanen vertrokken om 09:00 uur vanaf de Zomersloot richting de sluis van Broek op Langedijk, waar ze even konden uitrusten en wat eten. Daarna ging de tocht door het Kanaal Alkmaar Omval - Kolhorn en het Noordhollandsch Kanaal naar het Waagplein, waar hij rond 13:00 uur werd onthaald.

Onderweg waren er een aantal flinke regenbuien, maar daar hadden eigenlijk alleen de begeleiding en toeschouwers last van. "Het laatste stukje kanaal en zwemmen naar het Waagplein was zwaar", aldus Marjolein de Boer - Disma. "Daar was een flinke stroming en het was erg vies in het water. De aanmoediging heeft ze echt door die laatste meters geholpen."

"Dit avontuur smaakt in ieder geval naar meer. Bas heeft alweer mooie nieuwe plannen", voegt Marjolein toe.