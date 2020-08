Eerbetoon aan Ab Geldermans (85), de oudste nog levende geletruidrager

BEVERWIJK - Het is maar een mini-expositie, maar de liefde voor het wielrennen in het algemeen en Ab Geldermans in het bijzonder spat er vanaf. Omdat Geldermans volgens hem te weinig waardering krijgt voor zijn prestaties als wielrenner, heeft Beverwijker Jan van der Geest het initiatief genomen voor een tentoonstelling in pocketformaat in de etalage van Bourgondisch Lifestile op de Plantage. Uiteraard is de gele trui die Geldermans droeg in de Tour de France van 1962 het pronkstuk.