Westfriese schoenen protesteren op Malieveld: "De eigenaren kunnen niet gemist worden"

WEST-FRIESLAND - Voor de landelijke actiedag voor de zorg op 5 september zamelt WilgaerdenLeekerweideGroep schoenen in van zorgmedewerkers. Onder het mom ‘wij staan voor zorg, maar onze schoenen wringen’. De schoenen zijn onderdeel van een landelijke actie en komen aanstaande zaterdag op het Malieveld te staan. "We kunnen zelf niet gemist worden, maar willen wel laten zien dat we er staan."

De actie is bedacht door twee dames uit Twente. WilgaerdenLeekerweideGroep vond het een prachtig initiatief en sloot aan, vertelt woordvoerder Els Harder. "Als zorgmedewerker ga je nu niet op het Malieveld staan; je blijft bij je cliënten, je laat je werk en je cliënten in deze tijd niet in de steek. Ook gaan wij niet met zijn allen bij elkaar op een terrein staan, dat doe je niet als je daarna weer in de zorg moet werken.

Toch wilde de organisatie zorgmedewerkers uit de regio een stem kunnen geven bij de actie. "Omdat wij er niet letterlijk kunnen staan, willen we juist laten zien dat we er wèl staan en waar we voor staan: Meer respect, meer vertrouwen, minder regels en meer salaris." Zorgmedewerkers uit de hele regio Noord-Holland kunnen hun schoenen inleveren bij de receptie van het Centraal Bureau van WilgaerdenLeekerweideGroep op Maelsonstraat 10 in Hoorn.

Op stap

De zorgmedewerkers geven al goed gehoor aan de oproep. Er is al een doos vanuit het Dijklander ziekenhuis binnen en ook SDG Reigersdaal bracht schoenen in. "Ik schat dat we ongeveer honderd schoenen hebben verzameld en we hopen dat nog meer medewerkers uit de zorg hun schoenen langsbrengen." De schoenen kunnen nog ingebracht worden tot woensdagmiddag 2 september. Donderdag worden de stappers opgehaald en naar Den Haag vervoerd.