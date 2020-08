Coronateststraat Alkmaar verhuisd: "Kom alleen als je echt virusklachten hebt"

ALKMAAR - Het was vanmorgen rond negen uur al behoorlijk druk bij de nieuwe coronateststraat in Alkmaar. Voorheen kon je bij IJsbaan De Meent terecht voor een test, maar nu het schaatsseizoen voor de deur staat moest er noodgedwongen gezocht worden naar een andere locatie.

Die locatie werd gevonden op bedrijventerrein Boekelermeer. "Zo'n plek moet toch wel aan een aantal eisen voldoen", vertelt Anneke van Doorn van de GGD Hollands Noorden. "Dat is altijd wel een zoektocht. Maar dit pand stond nog leeg en we kunnen er voor langere tijd terecht. We zijn vanmorgen nog druk bezig geweest om de puntjes op de i te zetten, maar we kunnen van start."

Lopendebandwerk

En terwijl er hier en daar nog een schroef in de muur wordt geboord, staat er buiten al een flinke rij auto's voor de deur. Alleen vandaag worden er ruim 400 tests afgenomen. Lizzy Nieboer is een van de testers. Ze doet het werk met plezier. "We zitten in een heel leuk team en je komt veel verschillende soorten mensen tegen. Hoewel het wel lopendebandwerk is, is het toch heel gevarieerd."

Angst om besmet te worden met het coronavirus heeft ze niet. "Ik voel me niet onveilig maar dat komt ook door het goede protocol dat we hebben. Iedereen let ook heel erg goed op elkaar. Als er iets misgaat, zorgen we dat we het op een veilige manier oplossen."

Virusklachten

De vraag naar corontests is volgens het ministerie de afgelopen tijd sterk gegroeid. Om te zorgen dat het te behappen blijft, moeten mensen alleen langskomen als ze echt virusklachten hebben. Want dat is volgens Van Doorn niet altijd het geval.

"Er zijn mensen die bijvoorbeeld op vakantie gaan of gewoon willen weten of ze het virus hebben. Vorige week was er iemand die haast had omdat hij nog naar z'n werk moest. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Alleen als je echt virusklachten hebt, ben je van harte welkom."

Iedereen die zich wil laten testen, kan een afspraak maken via 0800-1202 of www.coronatest.nl.