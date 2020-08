Nieuwe gym voor vechtsporter Kanters

BEVERWIJK - Serginio Kanters is weg bij Mike's Gym en traint nu bij Team Spirit in Beverwijk. "Ik was toe aan wat nieuws. Dan moet je open kaart spelen met je trainer. Zoiets is nooit leuk. Mike wenste mij succes en dat vind ik heel tof van hem", aldus Kanters.

Kanters van Mike's Gym naar Team Spirit - NH Nieuws

Mike Tyson Zijn bokstrainer in Beverwijk is Peter Gebbink. "Wat mij betreft is hij de Mike Tyson van de 77 kilo. Ik ben blij dat "Gino" voor mij heeft gekozen, want dit is een jongen met heel veel potentie", vertelt Gebbink.

Quote "Wat mij betreft is hij de Mike Tyson van de 77 kilo" bokstrainer peter gebbink

Bokser of kickbokser? Kanters zou op 3 oktober een partij kickboksen bij Glory, maar door problemen bij die vechtsportorganisatie gaat die wedstrijd niet door. Wat wel duidelijk is, is dat Kanters het boksen gaat combineren met kickboksen. "Ik heb de scheenbeschermers weer uit de kast gehaald. Ik ga veel uren maken en kijken of ik weer in vorm kan komen op kickboksgebied. Mijn passie ligt daar ook. Ik heb al vanaf dag één gezegd dat ik een kickbokser ben die is gaan boksen", laat de Noord-Hollander weten.