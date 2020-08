Arne Slot over trip naar Oekraïne: "Wij houden ons toch al aan een soort van quarantaineregels"

WIJDEWORMER - De tegenstander van AZ in de derde voorronde van de Champions League is bekend. De Alkmaarders moeten het uit in Oekraïne opnemen tegen Dynamo Kiev. Een lastige tegenstander volgens AZ-trainer Arne Slot.

"Dynamo Kiev heeft nog niet zo lang geleden de finale van de Oekraïense supercup gewonnen van Sjachtar Donetsk", zegt de oefenmeester in een reactie op de loting. "En Sjachtar Donetsk heeft in de halve finale van de Europa League gestaan. Om heel goed te kunnen beoordelen hoe sterk ze zijn zullen we de komende tijd nog wat meer onderzoek moeten doen. Maar feit is dat je in deze fase altijd een geduchte tegenstander treft."

AZ moet dus afreizen naar Kiev, een gebied waarvoor door het ministerie van Buitenlandse Zaken code oranje is afgegeven. Toch maakt Slot zich daar niet al te druk om. "Wij gaan daar op een hele andere manier heen dan wanneer dan je op vakantie gaat. Als wij voor een Europese wedstrijd afreizen dan zijn we altijd al heel erg afgeschermd. Wij houden ons toch al aan een soort van quarantaineregels als we Europese wedstrijden hebben. "