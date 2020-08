Langedijker Streekmarkt toch afgelast: "Stapels formulieren met voorwaarden en eisen"

De teleurstelling bij de organisatie is groot, vertelt de eigenaar van Wijndomein. "We hebben geprobeerd de markt door te laten gaan door alternatieve plannen, zoals eenrichtingsverkeer, een ruimere opstelling van de kramen en meer toezichthouders in te dienen", zegt de Boer. "Helaas mocht het niet baten."

De gemeente Langedijk heeft, ondanks de buitenlocatie en de ruime wandelroutes, uiteindelijk besloten dat de alternatieve plannen geen garantie boden voor een 'veilig' evenement.

Volgend jaar beter

Er is volgens de Boer veelvuldig contact geweest met de gemeente. "We hebben veel telefonisch overleg gehad met de gemeente Langedijk. We ontvingen stapels formulieren met voorwaarden en eisen, waar we uiteindelijk niet aan konden voldoen."

Hij hoopt dat de markt in 2021 wel door kan gaan. Volgend jaar beter, hopen we. Wij zien iedereen graag volgend jaar weer, zodat we er we er dan een mooie en gezellige streekmarkt van kunnen maken", besluit de Boer.