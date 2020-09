Hoogleraar en Dorpsraad willen concrete maatregelen zien na uitslag veegmonsters Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - Voor zowel hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer als de leden uit Dorpsraad Wijk aan Zee is de maat vol: zij willen dat de overheid spoedig ingrijpt, nu uit onderzoek van RIVM blijkt dat in de veegmonsters die deze zomer in het dorp zijn afgenomen concentraties kankerverwekkende stoffen zitten.

Het is het zoveelste verontrustende bericht in korte tijd. Wijk aan Zee koploper op het gebied van concentraties ultra fijnstof. Een bedieningsfout bij Tata Steel dat leidde tot onbekende hoeveelheden koolmonoxide en roet in de lucht. Een verontrustend rapport van GGD Kennemerland waaruit bleek dat het aantal mensen met longkanker in Beverwijk fors hoger is dan in andere gemeenten. Het is maar een kleine greep uit de zeer recente geschiedenis.

Nu blijkt uit nieuw onderzoek, verricht door het RIVM op basis van veegmonsters, dat er opnieuw schadelijke stoffen gevonden zijn. Onder meer PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen: schadelijke stoffen, red.) en concentraties lood. Eerder in maart 2019 werd dit ook al aangetroffen.

Toen werd door het RIVM een inschatting gemaakt van gezondheidsrisico's door grafietregens. De conclusie: de hoeveelheid lood, mangaan en vanadium, allemaal metalen, is ongewenst voor de gezondheid van jonge kinderen.

Niet zonder risico

"Al die waarden zitten altijd net op de rand van wat is toegestaan, soms zelfs er overheen", laat De Boer aan NH Nieuws weten. Hij vindt dat als het zo dichtbij een norm komt, je als politiek uit voorzorg actie zou moeten ondernemen. "Het belangrijkste vind ik dat dit nieuwe bericht een beeld geeft van dat er niets gebeurd is. Het wordt eerder wat slechter dan dat het beter wordt", zo vertelt hij.

Dat er opnieuw concentraties PAK's en lood zijn aangetroffen zijn volgens hem ernstig. "Het zijn natuurlijk langetermijneffecten, maar lood kan leiden tot verlaging van het IQ van kinderen. PAK's zijn schadelijke stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn."

