Coronateststraten in Noord-Holland wachten met smart op uitbreiding labcapaciteit

NOORD-HOLLAND - Landelijk zien we dat mensen steeds langer moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn voor een coronatest. Maar hoe zit dat eigenlijk in Noord-Holland? Uit een rondgang van NH Nieuws blijkt die trend ook in onze provincie opgaat. De GGD's in Noord-Holland lopen bijna allemaal tegen hun maximale testcapaciteit aan en wachten met smart wachten op extra laboratoriumcapaciteit.

Kom alleen testen als je klachten hebt, zo luidt de oproep - NH Nieuws

Maximale capaciteit bereikt Wie in het noorden van Noord-Holland woont kan zich testen, maar moet daarbij wel rekening houden dat het 48 uur kan duren voordat er een afspraak gemaakt kan worden. Woordvoerder Harry Katstra van de GGD Hollands Noorden vertelt dat de afgelopen weken er fors meer mensen zijn geweest voor een coronatest. “Was er half juli nog sprake van gemiddeld 350 testen per dag, nu is dat aantal opgelopen tot gemiddeld 1000 (op werkdagen). De toename van de drukte in de teststraten komt volgens de GGD Hollands Noorden overeen met het landelijk beeld. Om toch iedereen te kunnen helpen wordt hier nog steeds opgeschaald. Het is de bedoeling dat op korte termijn er dagelijks rond de 1500 mensen getest kunnen worden. Schiphol wil meer mensen zien De GGD Kennemerland heeft nog genoeg testcapaciteit op Schiphol waar reizigers zich á la minute kunnen laten testen binnen de openingstijden van 06.00 tot 18.00 uur. Reizigers, met name uit landen met code oranje of rood, worden actief en dringend verzocht zich te laten testen. En hoewel er druk wordt geflyerd en mensen worden aangesproken heeft dit nog niet tot grote drukte geleid. “We promoten de teststraat echt, maar we kunnen de reizigers niet dwingen om zich te laten testen,” vertelt de woordvoerder. Ze zien dagelijks zo'n 1000 mensen in de teststraat op Schiphol, waar plek is voor 5000 man. Haarlem: pittig druk De testlocatie van GGD Kennemerland in Haarlem is een ander verhaal. Het is daar ‘pittig druk’. “We zitten op onze testlocatie in Haarlem aardig aan de bovenkant van de lat. Dat wil zeggen dat we dagelijks ongeveer 550 mensen testen.” Hoewel het dus druk is, wordt er in Haarlem nog niet gesproken over opschalen. “We kunnen het nog aan en zien dat we nog aan de veilige kant zitten. Het algemene beeld is dat het wel goed gaat en dat mensen gemiddeld anderhalve dag moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn voor een test. Overigens wisselt dat per moment, zo zitten we vandaag en morgen al vol.” In het laboratorium in Haarlem ontstonden vorige week 'logistieke problemen', waardoor 117 mensen in de Noordkop langer moesten wachten op hun uitslag. Deze logistieke problemen hadden niet te maken met de capaciteit.

Quote “Amsterdam wil opschalen, maar dat is alleen mogelijk als we meer laboratoriumcapaciteit krijgen toegewezen” Joke Janse, woordvoerder GGD Amsterdam

In Amsterdam is het nog steeds en toenemend druk op de teststraten. "We zagen vorige week het aantal testverzoeken al stijgen,” zegt woordvoerder Joke Janse. Toch was opschalen vorige week niet mogelijk omdat er een tekort was aan testmaterialen bij de labs. “Vanaf vandaag zijn we opgeschaald van 1900 testen per dag op de RAI naar 2200 testen per dag. We zitten voor vandaag vol, zowel bij RAI als bij de kleine partnerlocaties van Atal medial, maar voor morgen is er nog wel plek. We bereiden een verdere opschaling voor en monitoren dagelijks de capaciteit op alle 4 de Amsterdamse locaties.” Janse zet daarbij wel een kanttekening: “Deze verdere opschaling is alleen mogelijk als Amsterdam ook meer laboratoriumcapaciteit krijgt toegewezen.” Voorsorteren op de herfst De GGD Gooi en Vechtstreek heeft met haar locatie in Bussum misschien een alternatief voor de Amsterdammers. Daar lukt meestal wel om nog dezelfde dag een afspraak te maken voor een test. Voorlichter Irma Laméris: “Binnen 24 uur testen is bij ons wel mogelijk ja. We zagen eind juli een piek en toen hebben we de openingstijden van de teststraat verruimd. In de eerste helft van augustus kwamen weer minder mensen testen en gingen de openingstijden weer terug naar ‘normaal’. Nu zitten we op zo’n 500 bezoekers en zijn de openingstijden weer ruimer. We hoeven hierdoor nog niet op te schalen." In Bussum wordt woensdag een nieuwe en grotere teststraat geopend. “We kunnen nu 600 mensen per dag testen en op de nieuwe locatie wel het dubbele aantal. Het is alvast voorsorteren op de herfst waarin we meer aanvragen verwachten." Zaanstreek-Waterland kan niet opschalen In regio Zaanstreek-Waterland kunnen dagelijks 600 mensen zich testen op één van de locaties in Zaandam, Volendam of Purmerend. Marjon Bartelds vertelt namens de lokale GGD dat ze hier ook iedere dag wel vol zitten. "We hopen echt dat minister De Jonge met meer ruimte komt zodat we kunnen uitbreiden, maar zolang er niet meer laboratoriumcapaciteit is, is dat niet aan de orde," besluit ze.

Vrijdag maakte minister De Jonge bekend dat er dagelijks duizenden coronatesten extra kunnen worden gedaan, omdat Duitsland laboratoriumcapaciteit beschikbaar heeft gesteld. En dat is hard nodig volgens de overkoepelende organisatie GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Daar zien ze dat ook steeds meer mensen zonder klachten zich willen laten testen. Toch is dat niet de bedoeling."De oproep is om alleen te komen testen als je klachten hebt. Het RIVM geeft aan dat de kans dat je zonder klachten corona hebt, minimaal is."

