Automobilist ramt pickup-truck provincie: weginspecteur naar ziekenhuis

LIJNDEN - De dienstauto van een weginspecteur van de provincie is vanmiddag geramd door een automobilist. Na de aanrijding sloeg de pickup-truck over de kop en kwam ondersteboven tot stilstand.

Het ongeluk gebeurde rond 12.30 uur op de Schipholweg in Lijnden. Om de hulpdiensten ruim baan te geven, was de Schipholweg enige tijd gedeeltelijk afgesloten.

Via Twitter laat de provincie weten dat de weginspecteur in het ziekenhuis is onderzocht en geen noemenswaardig letsel aan de aanrijding heeft overgehouden.