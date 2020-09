Ecologisch onderzoek naar komst officiële zwemlocatie in Hilversums natuurgebied

HILVERSUM - Het blijft nog even afwachten of de vijver in het Hilversumse natuurgebied Anna's Hoeve een officiële zwemlocatie wordt. De gemeente Hilversum gaat een ecologisch onderzoek doen om te kijken of dat ook echt kan.

Jeroen Pater

De grote vijver in het Hilversumse natuurgebied wordt op zomerse dagen veel gebruikt door volwassenen, jongeren en kinderen die er maar al te graag een verkoelende duik nemen. Echte plekken om te zwemmen zijn er in Hilversum namelijk niet. Veel Hilversummers en ook de voltallige gemeenteraad waren het er daarom twee jaar geleden al over eens: de vijver van Anna's Hoeve moet een natuurzwemvijver worden, een officiële zwemlocatie waar het water ook gecontroleerd wordt.

Er werden eerder al onderzoeken gedaan naar de waterkwaliteit van de vijver. Die bleek bij de meeste onderzoeken uitstekend, al werden er twee keer wel te veel bacteriën gevonden. Daarna bleef het echter stil rond de plannen. Vertraging Het hele plan duurt al met al een stuk langer dan gedacht, zo erkennen burgemeester en wethouders van Hilversum na vragen van de lokale CDA-fractie. Dat komt onder meer provincie volgens Hilversum niet zo staat te springen om van de vijver een officiële zwemlocatie te maken. Een ecologische scan moet nu duidelijk maken of de vijver ook echt een officiële zwemvijver kan worden. Dat onderzoek moet vooral aantonen wat de gevolgen zijn voor de komst van de zwemvijver voor de rest van de aangrenzende natuur. Als dat zo is, wordt het project verder opgepakt. Of een 'ja' of 'nee' voor de vijver zelf veel uitmaakt, valt overigens wel te betwijfelen. De vijver wordt al veel gebruikt als zwemlocatie en de gemeente stelt dat niet tegen te kunnen houden. Als de vijver wel een officiële zwemlocatie wordt, betekent dat vooral dat de waterkwaliteit scherper in de gaten gehouden wordt en zwemmen veiliger is.