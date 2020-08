Waarom er in Noord-Holland geen nertsen (meer) worden gefokt

NOORD-HOLLAND Na de zoveelste corona-uitbraak op een nertsenfokkerij hakte het kabinet de knoop vorige week door. Vanaf maart volgend jaar is het verboden om de pelsdieren te fokken, een paar jaar eerder dan eigenlijk de bedoeling was. Hoewel de uitkoopsom fors is verhoogd, moet het besluit voor fokkers een flinke domper zijn. NH Nieuws ging op zoek naar Noord-Hollandse bedrijven en vond er (met hulp van CBS en NOS ) welgeteld nul. Omdat we ons niet graag uit het veld laten slaan, zochten we uit waarom er onze provincie geen nertsen worden gefokt.

Veruit het grootste deel (59) was in Noord-Brabant actief. Ook Gelderland en Limburg telden nog enkele tientallen fokkerijen, terwijl in de rest van de provincies het aantal al ruim onder de tien was gedaald. Zo is er in de provincies Utrecht en Groningen nog maar een enkele nertsenfokkerij te vinden, al is dat er nog altijd één meer dan in Noord-Holland.

In de jaren tachtig en negentig stikte het in Nederland van de nertsenfokkers, vertelt Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Pelsdierhouders aan NH Nieuws."Zevenhonderd ongeveer, maar dat waren vooral kleintjes, hobbyfokkers." Vorig jaar was het aantal fokkerijen gedecimeerd tot 128, zo blijkt een kaart van partner NOS (zie hieronder).

Nertsen worden gefokt voor hun pels, die vooral naar landen als Denemarken en Finland wordt geëxporteerd. De industrie ligt al decennia onder vuur . Al in 1999 werd er een motie ingediend voor een verbod op fokkerijen, maar dat verbod kwam er pas in 2013. Vanaf dat jaar mochten er geen nieuwe fokkerijen worden opgericht, al mochten bestaande fokkers hun werk nog tot 2024 voortzetten.

Het aantal nertsenfokkerijen in Nederland is inmiddeld gedaald tot de rond de 100, want sinds het begin van de coronacrisis zijn enkele tientallen (vooral Noord-Brabantse) door het virus getroffen fokkerijen gesloten. De dieren op de betreffende fokkerijen zijn geruimd, waarna de eigenaren hun bedrijf hebben opgedoekt.

Vis

"Ook in Noord-Holland zaten 30 à 40 jaar geleden diverse bedrijven", vertelt Verhagen, voorzitter van de pelsdierhouderfederatie. Dat die in de afgelopen decennia zijn verdwenen, heeft te maken met professionalisering van de sector en schaalvergroting, legt hij uit. "Nertsen zijn vleeseters, en veel bedrijven regelden hun eigen voer. In Noord-Holland was dat vaak vis."

In de jaren die volgen wordt industrieel verwerkt nertsenvoer steeds populairder. "Er zijn drie grote voerleveranciers, en die zitten allemaal in het zuiden van Nederland", aldus Verhagen. Volgens de voorzitter hebben veel fokkers zich in het verleden bewust in de buurt van een fabrieken gevestigd. "Dan zijn de afstanden klein, bespaar je op de voerkosten en krijg je versere producten."

Ruimte

Behalve de nabijheid van voerleveranciers heeft ook beschikbare ruimte een rol gespeeld, vermoedt Verhagen. Hoewel kleine fokkers in Noord-Holland voldoende ruimte tot hun beschikking zouden hebben, zijn die hobbyisten er nauwelijks meer. Grote fokkerijen met duizenden moederdieren zijn tegenwoordig veel gebruikelijk. "Maar grond in Noord-Holland is schaars."

Een van de laatste nertsenfokkers in Noord-Holland was een bedrijf in Aalsmeer, herinnert Verhagen zich. "Maar dat is alweer vijftien jaar geleden."