Texelse biologische koeienboerin geeft alle koeien een naam: "Maar ik heb geen Donald"

TEXEL - Ineke Hin was de eerste biologische melkveehouder op Texel. Met 35 koeien is ze een kleine boer, maar omdat ze meer geld krijgt voor haar melk dan gangbare boeren kan ze toch goed rondkomen. Ze geeft haar visie op de toekomst van het boeren en vertelt dat ze binnen het stikstofbeleid van het kabinet de input van biologische boeren mist.

De voorgenomen stikstofmaatregelen die inmiddels van tafel zijn, golden overigens niet voor Ineke. "Ik voer mijn koeien bijvoorbeeld nooit krachtvoer met heel veel eiwit erin. Mijn koeien geven wel wat minder melk dan een gangbare koe, die van mij 8 duizend liter per jaar en een gangbare 10 duizend liter per jaar, maar ik krijg dan wel weer meer geld voor mijn melk."

Met een iets te kleine oude fiets rijdt Ineke achter haar koeien aan. De dieren zijn net gemolken en mogen nu naar een fris stuk land. Ze laat haar koeien zoveel mogelijk buiten grazen in de wei. "Dat is ook een van de redenen dat ik een biologische boer ben geworden. Natuurlijk gaan de koeien naar buiten. Ik vind dat daar geen discussie over moet zijn. Bij mij zijn ze ook 's nachts vaak buiten. Een koe is een schemerdier en graast 's avonds het lekkerste. Maar ik ben een uitzondering. Veel boeren houden hun koeien heel veel binnen."

Er is veel veranderd sinds ze begon met het boerenbedrijf. Zo moest ze in de begindagen haar melk zelf naar de overkant brengen. De tankwagen kwam niet voor één biologische boer naar het eiland. "Een paar jaar geleden kwam er gelukkig een tweede biologische melkveehouder bij en nu komt Eko Holland de melk thuis ophalen. Dat scheelt veel werk en geld."

De eigenzinnigheid van Ineke blijkt uit hoe ze met de koeien omgaat. Ze kent al haar koeien en heeft ze allemaal een naam gegeven. Femke en Geke, vernoemd naar politici Femke Halsema en Geke Faber. "Er loopt ook een Carola rond, naar landbouwminister Carola Schouten. Al heb ik daar wel over getwijfeld. Maar ik heb geen Donald, naar Donald Trump. Mijn zoon houdt van voetbal dus er lopen wel een Ronaldo en Cruijff rond. En die eigenwijze koe daar heet Kate, vernoemd naar de vrouw van de Britse prins William. Het dier is net bevallen en dat kalf is nog eigenwijzer, die heb ik Kate 2.0 genoemd", zegt ze met een lach.

Verandering

Ineke hoopt op een verandering in de landbouw en denkt dat die ook nodig is. "Je moet met z'n allen kijken: waar willen we met de landbouw naartoe op de lange termijn? Waar willen we staan in bijvoorbeeld 2040? Op die manier weten boeren waar ze aan toe zijn."

Ze vervolgt: "Politici en boeren moeten met elkaar om de tafel. Veevoerfabrikanten moet je er niet bij hebben, die hebben een duidelijk belang om krachtvoer te verkopen. De biologische sector zit ook veel te weinig aan tafel. Ik denk dat je met subsidiemaatregelen boeren best in de goede richting kan sturen. Dat boeren dan ook best willen. Maar nu is het steeds de ene ad hoc maatregel op de andere ad hoc maatregel. We zullen toch naar kringlooplandbouw en grondgebonden landbouw toe moeten. Anders zit je op een doodlopende weg."