Honden sluiten Wormers zwembadseizoen af: "Ze willen altijd mee, en nu mag het"

WORMER - Geen mensen, maar honden in zwembad Het Zwet. Het is de traditionele afsluiter van het zwembadseizoen in Wormer. De viervoeters lieten de kans niet onbenut en maakten er een enorme beestenbende van.

"Dit is toch wel heel speciaal", lacht een mevrouw die met haar kinderen en twee viervoeters op het gespetter is afgekomen. "Normaal zwemmen wij hier en is het lekker verkoelend in de zomer. De honden willen dan ook altijd wel mee, en nu mag het!"

Zwembaden in het hele land hebben het momenteel moeilijk. Ook in de regio Zaanstreek-Waterland zijn de gevolgen van de crisis keihard aangekomen. "Dit seizoen was met geen enkel ander jaar te vergelijken", zegt de zwembadmanager Harry Knevel dan ook. Bezoekers moesten de afgelopen maanden reserveren en mochten maximaal met 250 tegelijk naar binnen. "Daar is goed gebruik van gemaakt."

Het seizoen werd in ieder geval afgesloten met een lach. Op naar zonniger tijden.